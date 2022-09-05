وفاة أيقونة الفن التشكيلي في سورية الياس الزيات

نعت وزارة الثقافة مديرية الفنون الجميلة والوسط التشكيلي السوري مساء الأحد أيقونة الفن السوري والعربي التشكيلي الكبير الياس الزيات عن عمر يناهز 87 عاماً..

يعد الراحل الزيات المولود في دمشق أحد مؤسسي كلية الفنون الجميلة بدمشق وقام بالتدريس فيها منذ تأسيسها وحصل على رتبة أستاذ منذ عام 1980 وشغل منصب رئيس قسم الفنون ووكيل الكلية للشؤون العلمية أثناء عمله فيها وألف كتاب “تقنية التصوير ومواده” لصالح طلبة الكلية وصدرت الطبعة الأولى من جامعة دمشق عام 1981-1982..

مثل الزيات جامعة دمشق في اتفاقية التعاون مع جامعة لايدن الهولندية لدراسة الفن في سورية في الحقبتين البيزنطية والإسلامية وذلك لمدة أربع سنوات ونتيجة ذلك أصدر كتاب في لايدن عام 2000 باللغتين العربية والإنكليزية وعمل خبيراً في هيئة الموسوعة العربية في سورية لتحقيق موضوعات العمارة والفنون منذ عام 1995-2001 وكان عضواً في مجلس إدارة احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية عام 2008 كمسؤول عن معارض الفن التشكيلي..

قام بتزيين العديد من الكنائس في سورية بالأيقونات والجداريات وحصل على الجائزة الدولية التقديرية بحفل أقيم في مكتبة الأسد الوطنية عام 2013 .. وأعماله مقتناة من قبل وزارة الثقافة السورية، والمتحف الوطني بدمشق، ومتحف دمّر، والقصر الجمهوري، ووزارة الخارجية السورية، ومعهد العالم العربي ـ باريس، وضمن مجموعات خاصة.