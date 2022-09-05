تحطم طائرة فوق بحر البلطيق

أفادت تقارير إعلامية سويدية وألمانية، الأحد، بمقتل 4 أشخاص كانوا على متن طائرة خاصة تحطمت فوق بحر البلطيق.

وأفادت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" أن الطائرة التي تحمل اسم "Cessna Citation 551" أقلعت من مدينة خيريز الإسبانية بعد الظهر، ثم اختفت عن الرادار في أثناء تحليقها فوق بحر البلطيق شمال غرب مدينة فنتسبيلز الساحلية في لاتفيا.

وكانت الطائرة ، المسجلة في النمسا، في طريقها إلى كولونيا بألمانيا، وقالت وسائل إعلام ألمانية، إن الركاب كانوا أسرة مكونة من ثلاثة أفراد - رجل وامرأة وابنتهما - بالإضافة إلى الطيار، وفقا لشبكة "آي بي سي نيوز".

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، إن الطائرة أبلغت بعد وقت قصير من إقلاعها عن وجود مشكلة في الضغط في المقصورة، لكن السلطات فقدت الاتصال اللاسلكي بالطائرة بعد فترة وجيزة، وتم إرسال مقاتلتين إسبانية وفرنسية لاعتراض الطائرة.

ولكن عندما وصلوا إلى الطائرة، لم يروا أحدا جالسا في قمرة القيادة، وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وذكرت تقارير إعلامية سويدية أنه عثر على حطام الطائرة وبقعة نفطية في موقع التحطم.