روسيا تعلق على أنباء استقالة قديروف

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على علم بالفيديو الذي انتشر للزعيم الشيشاني، الذي أعلن من خلاله توجهه للرحيل عن منصبه.

ونقلت وكالة "تاس" عن بيسكوف قوله: "لقد اطلعنا على التقارير، وبحسب فهمي فإن تلك التقارير لم تتجسد بعد"، وأضاف "لذا نحن ننطلق من حقيقة أنه لا يزال رئيسا للجمهورية الشيشانية".

وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تلغرام، السبت، قال الزعيم الشيشاني أنه يستحق "إجازة غير محددة ومطوّلة"، ما أثار تساؤلات حول ما إن كان بالفعل يفكر بترك منصبه.

وفي الفيديو قال قديروف: "أدركت أنني جلست في منصبي لفترة طويلة"، وأضاف ضاحكا "أعتقد أن وقتي حان لترك المنصب".

لكن ليس من الواضح ما إذا كان قديروف "45 عاما" جاد في عزمه على الاستقالة، فبعض وسائل الإعلام الغربية تكهنت بأن الأمر ربما يكون محاولة للحصول على بعض الدعم من الكرملين.