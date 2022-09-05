روتين النوم.. قل لي كيف تنام أقول لك من أنت!

كشف أحد الخبراء أن روتين النوم يمكن أن يخبر الكثير عن شخصيات الإنسان، ويُعرف ميل الشخص إلى البقاء حتى وقت متأخر من الليل باسم "بومة الليل"، بينما الشخص الذي يستيقظ عادة في الصباح الباكر ويذهب إلى الفراش في وقت مبكر من المساء، يطلق عليه اسم "الطائر المبكر".

وأوضحت دراسة علمية أنه من المرجح أن أشخاص "بومة الليل" يميلون إلى أن يكونوا أكثر انفتاحاً واجتماعية، وقد يكون لديهم مساحة أكبر للتفكير الإبداعي، بسبب عدم قلقهم في النوم بوقت معين.

ولكن إذا لم تكن بومة ليلية، فمن المحتمل أنك شخص صباحي "الطائر المبكر"، ممّا يدل على جاهزيتك واستعدادك للانطلاق بمجرد أن يرن المنبه.

وأشارت الدراسة أن الأشخاص الصباحيون هم أكثر ثقة تجاه التجربة المباشرة والأشياء التي يمكنهم مراقبتها بموضوعية، وأكثر تحليلاً في تفكيرهم.

وكشفت البيانات أيضاً أن أكثر المشاهير نجاحاً يملكون مزيج هجين من البوم الليلي وطيور الصباح، حيث يمتلك الملياردير الأمريكي "إيلون موسك" نمط نوم كهذا، ويشاع أنه ينام في معظم الليالي من 6 إلى 7 ساعات ثم يستيقظ في الساعة 7 صباحا للرد على رسائل البريد الإلكتروني.