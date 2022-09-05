المقداد: نفضّل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدنا بالجامعة العربية

صرّح وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بأن بلاده تفضّل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية، خلال القمة التي ستحتضنها الجزائر مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي بين المقداد ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية.

وأوضحت الوزارة أن الاتصال جاء في سياق استكمال المشاورات التي تجريها الجزائر مع الدول العربية، لجمع كافة شروط نجاح القمة العربية التي ستستضيفها البلاد.

وذكرت الوزارة أنه من جملة المسائل التي تمت مناقشتها بهذه المناسبة، موضوع علاقة سوريا بجامعة الدول العربية.

وبينت الوزارة أن تصريحات المقداد جاءت حرصاً من سوريا على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي، في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرفان أعربا عن تطلعهما لأن تكلل القمة بمخرجات بنّاءة، تسهم في تنقية الأجواء وتعزيز العلاقات العربية - العربية.

ولفتت وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن ذلك من شأنه أن يدفع قدماً بالعمل العربي المشترك، بحسب البيان.

وفي تموز/يوليو الماضي، بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع الوزير لعمامرة في دمشق، القضايا العربية الراهنة والفعاليات القادمة ذات العلاقة بالتضامن العربي.

كما تم خلال اللقاء بحث إمكانية مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة، التي ستستضيفها الجزائر.

ومن المقرر أن تستضيف الجزائر فعاليات القمة العربية على مستوى الرؤساء في تشرين الثاني/نوفمبر القادم، تزامناً مع الذكرى 68 لاندلاع الثـ. ـورة ضد الاستعـ. ـمار الفرنسي للجزائر عام 1954.

واعتبرت جامعة الدول العربية في وقت سابق، أن القمة التي ستحتضنها الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ستكون "قمة إجماع عربي".