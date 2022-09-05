أسعار الطاقة تحلّق بشكلٍ جنوني.. مظاهرات عارمة تجتاح أوروبا

العاصمة التشيكية براغ شهدت خلال الساعات الماضية مظاهرات عارمة قادها عشرات آلاف المواطنين ضدّ الحكومة للمطالبة بتوفير المزيد من المساعدات، وسط ارتفاع فواتير الطاقة، فيما يعد أكبر مظهر من مظاهر السخط والاستياء التي عبّر من خلالها المحتجون تجاه أسوأ أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود.

حيث ملأ ما يقرب من 70 ألف متظاهر ساحة “وينسيسلاس” وسط العاصمة التشيكية، وفقاً لتقديرات الشرطة، وحمل بعضهم لافتات تُندد بعضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي والتحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي.

تجدر الإشارة إلى أنّ التضخم في جمهورية التشيك، المدفوع بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الإسكان وارتفاع أسعار الطاقة، هو الأعلى حالياً منذ عام 1993، كما يتوقّع البنك المركزي في البلاد أن يبلغ ذروته عند حوالي 20% في الأشهر المقبلة.

من جهتها، ذكرت الحكومة أنّ المبلغ الإجمالي للمساعدات الحكومية سيبلغ 177 مليار كرونا تشيكي (أي ما يُعادل 7.2 مليار دولار) أو نحو 3% من الناتج الاقتصادي للبلاد.

ومن المُقرّر أن تشمل حزمة الإجراءات الجديدة زيادات في المعاشات التقاعدية وزيادات في أجور موظفي الدولة و66 مليار كرونا تشيكي لدعم الطاقة.

كما ردت السلطات التشيكية على المظاهرة على الفور، حيث أعلن رئيس الحكومة التشيكي أن المظاهرة نُظمت من قبل “القوى الموالية لروسيا” التي تتعارض مصالحها مع مصالح التشيك.