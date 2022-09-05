الأسطول الحربي الإيراني

تمتلك إيران ثالث أضخم أسطول حربي في الشرق الأوسط بعد الأسطولين المصري والتركي، وتصنف في المرتبة رقم 21 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم.

يأتي ذلك وفقا لإحصائيات عام 2022، التي أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، التي تشير إلى أن الأسطول الإيراني يمتلك 142 وحدة بحرية تشمل: 7 فرقاطات، 3 كورفيتات، 19 غواصة، 66 سفينة دورية، كاسحة ألغام بحرية، سفن أخرى.

ويصنف الجيش الإيراني في المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط بعد مصر، التي تحتل المرتبة الأولى وتركيا التي تأتي في المرتبة الثانية.