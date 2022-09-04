نصف مليون ليرة قيمة جواز السفر السوري!

04-09-2022

نصف مليون ليرة قيمة جواز السفر السوري!

أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميما اطلعت عليه, يقضي باستيفاء مبلغ 500 ألف ليرة سورية لاستصدار جواز سفر مستعجل بنفس اليوم.

وجاء في التعميم:

حرصاً من وزارة اداخلية على تلبية رغبة الإخوة المواطنين الذين هم بأمس الحاجة الضرورية للحصول الفوري على خدمة جواز السفر.

يستوفى بدل خدمة ورسم بمبلغ وقدره 500000 خمسمائة ألف ليرة سورية اعتباراً من 4-9-2022 لقاء الحصول على جواز سفر فوري, ويسلم الجواز لصاحب العلاقة بنفس اليوم من إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات.
يلغى التعميم السابق رقم 593/ص تاريخ 24-5-2022.

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