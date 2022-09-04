بريطانيا: ملتزمون بدعم المعارضة السورية

جددت المملكة المتحدة على لسان مبعوثها إلى سوريا جوناثان هارغريفز، التزامها بمواصلة تقديم الدعم للمعارضة السورية.

وقال هارغريفز في سلسلة تغريدات على تويتر إن بلاده “ستواصل المشاركة بشكل خلاق وتقديم دعمها الكامل، بما في ذلك مبادرة خطوة مقابل خطوة”.



وشدد أنه “يجب على دمشق وداعميها أن يفعلوا الشيء نفسه للمساعدة في إنهاء المعاناة في سوريا”.



وأضاف المبعوث البريطاني إلى سوريا إنه ذكّر رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، بأن المملكة المتحدة تقف إلى جانب المعارضة السورية، مضيفاً أنهم “جاهزون دائماً، ومستعدون وقادرون على المشاركة بجدية، بما في ذلك في اجتماعات اللجنة الدستورية”.

ودعا الدبلوماسي البريطاني دمشق الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات”، لافتا أن “السلام في سوريا يعتمد على عملية سياسية يقودها السوريون من أجل السوريين”.

وذكر أن المملكة المتحدة اجتمعت مع شركائها في مجموعة الاتصال الخاصة بسوريا في جنيف “للتأكيد على أن الأمم المتحدة تظل المكان المناسب لهذه العملية”.

وتأتي التصريحات البريطانية بعد اجتماع عقده مبعوثو الدول الغربية والعربية الخاصون إلى سوريا، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في مدينة جنيف السويسرية، طالبوا فيه باستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وشدد بيان اجتماع جنيف الختامي على مواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، ودعم “جهوده الدؤوبة للمضي قدماً في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وكالات