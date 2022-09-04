 دون إعلان رفع أجور جمركة الموبايلات في سوريا 50%

تفاجأ عدد من مستخدمي الموبايلات غير المجمركة، بارتفاع أجور جمركتها خلال اليومين الماضيين بنسبة تتراوح بين 40 – 50 % دون إعلان رسمي عن تعديل أجور جمركة الموبايلات في سوريا.

صاحب أحد محلات الموبايلات يقول تفاجأت أن تعرفة جمركة موبايل أيفون 13 برو ماكس أصبحت تتجاوز الـ 5 مليون، بعد أن كانت حوالي 3 ملايين ليرة سورية.

وأضاف: “تعرفة جمركة موبايل أيفون 12 برو ماكس أصبحت 4 ملايين و125 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت حوالي 2 مليون و900 ألف، وتعرفة أيفون 12 برو أصبحت 2 مليون و910 ألف بعد أن كانت 2 مليون و80 ألف، في حين أصبحت جمركة أيفون 11 برو ماكس تقدر بـ 3 مليون و211 ألف ليرة سورية.

أما أجور التصريح لهاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra، الذي يبلغ سعره حوالي 8 ملايين، هي 3 ملايين و600 ألف ليرة سورية (كانت 1 مليون و100 ألف ليرة سورية)، وهاتف Samsung s22 Ultra أصبحت 3 ملايين و799 ألف (كانت 2 مليون و700 ألف).

وفي رصد لأجور جمركة أنواع أخرى من موبايلات السامسونغ كانت كالتالي: (A32 5G : 626.200 ، A33: 730.600 ، A52s : 1.042.000 ، A52 : 845.000 ، A53: 1.037.000 ، A72 : 1.089.900).

واللافت أن رفع أجور الجمركة لم يقابله أي إعلان رسمي من قبل وزارة المالية كما اقتضت العادة حينما يتم تعديل أجور جمركة الهواتف المستوردة.

وأجور التصريح هي مبالغ يجب دفعها في حال اقتنى الشخص جهاز من خارج سوريا، فيكون ملزم بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية التي يمكن الاستعلام عنها من خلال طلب رمز USSD *134# على الجهاز المراد الاستعلام عنه.

وكانت أقل أجور للجمركة لأجهزة السامسونغ كالتالي: A02 (132 ألف ل.س)، A02s (133 ألف ل.س)، A12 (181 ألف ل.س)، وأقل أجور جمركة لأجهزة الريلمي كانت كالتالي: C11 (114 ألف ل.س)، C12 (137 ألف ل.س)، ولأجهزة انفينكس فأقل أجور تصريح كانت Hot 10(182 ألف ل.س).

يذكر أن مصدراً في وزارة الاتصالات نفى في وقت سابق صحة الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور أسعار جديدة لجمركة الموبايلات في سوريا، مبيناً أن تعديل أجور جمركة الموبايلات يعود الى وزارة المالية، وهو يصدر بموجب مرسوم، ولا علاقة للهيئة الناظمة للاتصالات بتعديلها.

وفي تشرين الثاني 2021، رفعت وزارة المالية الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من 20% إلى 30%، بعد تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل.

حيث سبق وتم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات، الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، وبذرك تكون الشرائح للأسعار الاسترشادية توزعت على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك.

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