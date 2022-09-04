شركة كهرباء في السويد تحذر: استعدوا للشتاء وخذوا قرضاً

حذّرت شركة الطاقة Varberg Energi السويدية من “شتاء قاس” نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء، داعية الشركة العملاء، الذين يعيشون في فيلا ولديهم سعر كهرباء متغير على الاستعداد مع مبلغ احتياطي بقيمة 50 ألف كرون أو أخذ قرض من البنك ليكونوا قادرين على تحمل تكاليف الكهرباء في الشتاء.

الرئيس التنفيذي للشركة “بيورن خوستروم” قال لبرنامج استوديو الصباح على SVT إن «التحدث إلى البنك الذي يتعامل معه المرء يمكن أن يكون خياراً»، مشيراً بذلك إلى أن العملاء قد يحتاجون إلى أخذ قرض ليستطيعوا تحمل تكلفة #الكهرباء.

وبحسب الشركة، «يمكن لمستهلكي الكهرباء في جنوب السويد أن يتوقعوا سعراً متغيراً للكهرباء يبلغ ثلاثة إلى أربعة أضعاف ما كان عليه في الشتاء الماضي».

الفواتير الشهرية التي كانت في العام الماضي من 5 آلاف إلى 10 آلاف كرون يمكن أن تكون هذا الشتاء من 15 ألف إلى 40 ألف كرون.

وقال خوستروم «نريد أن نوعّي الناس بمدى ارتفاع تكلفة فواتير الكهرباء. أعتقد بأننا سنشهد أسعاراً أعلى بكثير ، وأسعاراً متقلبة جداً».

ودعا إلى خفض درجة الحرارة في الأماكن المغلقة كوسيلة لخفض التكاليف، مضيفاً «يجب أن يعمل المرء على المدى الطويل ويراقب استهلاكه للطاقة لمعرفة ما يمكنه القيام به».