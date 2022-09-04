على متن قارب من اليقطين رجل يحتفل بعيد ميلاده

احتفل رجل يُدعى "بيرتا" من "نبراسكا" الأميركية بعيد ميلاده الـ 60 الأسبوع الماضي، من خلال الطفو أسفل نهر "ميزوري" في ثمرة يقطين وزنها 846 رطلاً، ومن المحتمل أن يكون قد سجل رقماً قياسياً جديداً في هذه الرياضة.

وزرع "دوان هانسن" القرع العملاق بنفسه، وانطلق في رحلة مائية بطول 38 ميلاً، صباح يوم الخميس الماضي، من "بلفيو" في "نبراسكا"، محاولاً تحطيم الرقم القياسي السابق لمضرب اليقطين الذي يبلغ طوله 25 ميلاً.

تبلغ رحلة "هانسن" 40 ميلاً تقريباً واستغرقت 11 ساعة، إذا تم التحقق منها رسمياً من قبل "موسوعة غينيس"، وستثبت أنه صاحب الرقم القياسي العالمي في أطول رحلة على متن قارب من اليقطين، وفقاً لموقع "insider".

وأخبر "هانسن" قناة الأخبار في "نبراسكا"، أن الأمر استغرق عقداً من الزمن لزراعة اليقطين المثالي، وأن الأمر لم يكن سهلاً، ولكن عند الانتهاء من رحلته وتحقيق هدفه، أكد لزوجته أن أيام زراعة القرع قد انتهت، مختتماً: "لن أفعل هذا مرة أخرى.. لقد انتهيت من هذا".