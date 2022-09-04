ترامب يصف بايدن بـ عدو الدولة

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلفه جو بايدن بأنه "عدو للدولة" خلال تجمع حاشد لأنصاره في ولاية بنسلفانيا، جاء ذلك خلال انتقاده للمداهمة التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي لمنزله في فلوريدا.

وقال ترامب يوم السبت، إن الغارة كانت "تزييف للعدالة"، وحذر من أنها سينتج عنها "رد فعل عنيف لم يرَ أحد مثله من قبل".

وأضاف "الخطر على الديمقراطية يأتي من اليسار الراديكالي، ليس من اليمين"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتعد تلك المرة الأولى التي يظهر فيها منذ اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله، ورد ترامب أيضاً على خطاب بايدن هذا الأسبوع الذي قال فيه الرئيس إن "سلفه وأنصاره الجمهوريين يمثلون تطرفا يهدد أسس الجمهورية الأمريكية".

وقال ترامب لمؤيديه، إن خطاب بايدن يعد الأكثر شراسة وبغضا وتسببا للانقسام في التاريخ الأمريكي على الإطلاق.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، عن قائمة تفصيلية للممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال ‏تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" لمقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الشهر ‏الماضي.‏

وتسرد القائمة 33 عنصرا أو صندوقا أو حاوية، استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تنفيذ مذكرة التفتيش في مقر ترامب في "مار إيه لاغو" في 8 آب، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.