شبكة طائرات مسيرة لمواجهة إيران

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة تعمل مع "إسرائيل" والسعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط لإطلاق شبكة من الطائرات المسيّرة لمواجهة التهديدات العسكرية الإيرانية في المنطقة.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، تتوقع البحرية الأمريكية نشر شبكة من 100 طائرة استطلاع صغيرة مسيرة في دول المنطقة بحلول صيف العام المقبل، والتي ستنتشر من قناة السويس في مصر إلى الساحل الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن السفن والطائرات المسيّرة ستوفر قوة مراقبة أكبر في مياه المنطقة.

وأضافوا أن هذه الطائرات المسيرة سترسل معلوماتها إلى قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

وأوضحوا أن مركز قيادة الروبوتات التابع للبنتاغون في المنامة سيراقب تشغيل هذه الطائرات المسيرة.

ووفقا للصحيفة، بعض هذه الطائرات المسيرة، يمكنها أن تطفو على الماء لمدة تصل إلى 6 أشهر، ولديها القدرة على إرسال صور وبيانات دقيقة.