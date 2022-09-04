فرقاطة تركية ترسو في ميناء حيفا

رست فرقاطة عسكرية تابعة لسلاح البحرية التركية، أمس السبت، في ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، ضمن إطار مهمّة لقوات حلف الناتو في المنطقة، في حدث هو الأول من نوعه منذ 12 عاماً.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أنّ "الفرقاطة التركية، تي سي جي كيمالريس أف 247، وصلت، رفقة سفينة الصواريخ الأمريكية، فورست شيرمان دي دي جي 98، إلى ميناء حيفا، في إطار مهمة للناتو في المنطقة"، ونقلت، عن ناطق باسم ميناء حيفا، أنّ "السفينة ستبقى في الميناء عدة أيام، وسيتم خلالها التزود بالوقود".

وأفادت القناة بتصريح لقبطان الفرقاطة التركية، أكد فيه أنّ "وزارة الداخلية الإسرائيلية منعت الملاحين من مغادرتها، بذريعة أنهم لا يحملون جوازات سفر رسمية"، مبيناً أنّه "كان من المخطط لهم التجول في حيفا والقدس".

وأضاف القبطان أنّ "الملاحين والجنود، على متن القطع البحرية العسكرية التابعة لأساطيل دول حلف شمال الأطلسي، يتنقلون بواسطة بطاقات صادرة عن الحلف".

وأشارت شبكة "إي 24" الإسرائيلية إلى أنّ "وصول السفينة التركية يُعَدّ الأول من نوعه لسفينة عسكرية تركية ترسو في ميناء إسرائيلي منذ أكثر من 12 عاماً"، مبينةً أنّ "السفينة تشارك في مناورات ينفذها حلف الناتو في البحر المتوسط".

وتحمل الفرقاطة التركية على متنها 230 ملاحاً، ومن المفترض أن تبقى في ميناء حيفا 3 أيام ضمن جولة لقطع بحرية من دول أعضاء في الحلف، ويأتي وصولها في ظل تحسن العلاقات بين الطرفين خلال الآونة الأخيرة، بعد قطيعة استمرت أعواماً.