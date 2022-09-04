باكستان تطلب مساعدات ضخمة

04-09-2022

باكستان تطلب مساعدات ضخمة

طلبت باكستان، السبت، من المجتمع الدولي استجابة إنسانية ضخمة للفيضانات غير المسبوقة التي خلفت ما لا يقل عن 1265 قتيلا.

وجاءت المناشدة في الوقت الذي نقلت فيه طائرات إمدادات إلى باكستان عبر جسر جوي إنساني.

ودعا وزير التخطيط الاتحادي أحسن إقبال إلى استجابة إنسانية ضخمة لعشرات الملايين من الأشخاص الذين تضرروا من الأمطار الموسمية التي تسببت في فيضانات مدمرة، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال إقبال في مؤتمر صحفي: "أناشد زملائي الباكستانيين والمغتربين الباكستانيين والمجتمع الدولي مساعدة باكستان في ساعة الحاجة هذه".

وأظهرت الأرقام الرسمية في باكستان ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1256، من بينهم 441 طفلا، أي أن الأطفال يشكلون ثلث الضحايا.

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