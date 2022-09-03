مجموعة السبع يتفقون على وضع سقف لسعر النفط والغاز الروسي

كشف وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، أن وزراء المالية في مجموعة السبع قرروا بالإجماع تحديد سقف لأسعار إمدادات النفط والغاز من روسيا.



وجاء في بيان عن الوزير الياباني: “اتفق وزراء مالية مجموعة السبع على وضع سقف لسعر النفط الروسي خلال مؤتمر عبر الفيديو اليوم”.

إضافة إلى ذلك، أكدت وزارات المالية في دول مجموعة السبع عزمها حظر النقل البحري للنفط والمنتجات النفطية الروسية ما لم يتم شراؤها بسعر محدود.

وأكدت دول مجموعة السبع أيضا أنها، بالإضافة إلى القيود المفروضة على النفط، ستطور آليات من شأنها أن تسمح للدول الضعيفة بالحفاظ على الوصول إلى أسواق الطاقة، بما في ذلك من روسيا.

وتواصل الدول الغربية على خلفية العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، السعي للحد من إيرادات روسيا من صادرات الطاقة، وتبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل مجموعة حزم من العقوبات، بما في ذلك حظر إمدادات الفحم والنفط، وفي الوقت نفسه، أدى انقطاع سلاسل التوريد إلى زيادة حادة في أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من تداعيات فرض مجموعة السبع (G7) سقفا لسعر برميل النفط الروسي، وقال إن الخطوة هذه ستؤدي إلى زعزعة استقرار السوق بشكل كبير.

المصدر: نوفوستي