الائتلاف المعارض يتهم بيدرسن بالانحياز إلى الأسد وروسيا

عقدت ما تسمى بـ الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض اجتماعها الدوري على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، واستمعت لتقارير المكاتب والدوائر واللجان، كما بحثت الإحاطة التي تقدم بها المبعوث الأممي لسورية جير بيدرسن يوم الاثنين الماضي المصادف في 29 آب الماضي.

ووفقا “لبيان” صادر عن “الائتلاف” بحث الحضور ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي جير بيدرسن في جنيف يوم الاثنين الماضي،.

وأكد منسق مكتب الدراسات والوثائق فراس مصري تقريراً حول تلك الإحاطة، أنها تضمنت انحيازاً واضحاً للأسد وتماهياً مع الرؤية الروسية، وخروجاً عن سياق مهمته الأساسية المكلف بها، بطرحه أفكاراً بعيدة عن القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها القراران 2118 و 2254.



وكان قال قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إن المجتمع الدولي بحاجة إلى عملية سياسية تحرز تقدماً في الملف السوري في إشارة منه إلى تعطل أعمال اللجنة الدستورية وعدم تحقيق تقدم فيها.

وأضاف بيدرسن، على المجتمع الدولي التحرك في مسارات أخرى تتعلق بقرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار 2254، والعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا.

وتبنى مجلس الأمن في 18 من كانون الأول 2015 القرار رقم 2254 الذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وبدء مفاوضات سياسية، وتشكيل “حكومة وحدة” في غضون عامين تليها انتخابات.

وكالات