ريابكوف: روسيا يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية في هذه الحالة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بلاده يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية في حال تعرض وجودها للتهديد، مشيراً إلى أن ذلك موجود في “العقيدة الروسية”.

وخلال تصريحات له، الجمعة، قال ريابكوف بأنه يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية إذا كان وجودها مهدداً.

وأضاف: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن العقيدة العسكرية الروسية، وكذلك وثيقة مثل أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي، حددتا بشكل شامل جميع السيناريوهات التي يمكننا فيها نظرياً استخدام الأسلحة النووية.

ولفت إلى أن السيناريوهات مثل "العدوان على روسيا وحلفائها باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية، عندما يكون وجود الدولة نفسها في خطر".

وأضاف أن موسكو ودولاً أخرى أعربت عن قلقها إزاء انتشار الأسلحة النووية، وتابع أنهم يدعون واشنطن وحلفائها في الناتو إلى اتباع نهج مختلف، والاسترشاد بالمسؤولية في هذا المجال، "كما تفعل روسيا".