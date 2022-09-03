ادارة بايدن توافق على بيع ما يقرب من 1.1 مليار دولار من المعدات العسكرية لتايوان

قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في سلسلة من البيانات إن إدارة بايدن توافق على بيع ما يقرب من 1.1 مليار دولار من المعدات العسكرية.

وتقدر قيمة الصفقة بنحو 355 مليون دولار من صواريخ "هاربون بلوك 2" والمعدات ذات الصلة إلى تايوان من أجل تحديث القدرات الدفاعية للجزيرة وخدمة المصالح الأمنية الأمريكية.

كما اتخذت وزارة الخارجية قراراً بالموافقة على بيع "صواريخ بلوك إيندليندر" والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بنحو 85.6 مليون دولار، وفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي.

وقالت الوكالة إنه تمت الموافقة أيضاً على البيع المحتمل البالغ 665.4 مليون دولار في دعم ومعدات برنامج رادار المراقبة.

وأضافت الوكالة أيضاً إن المبيعات المقترحة لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

وتأتي المبيعات المقترحة وسط توتر متزايد بين واشنطن وبكين بشأن رحلة مثيرة للجدل إلى تايوان قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

يشار إلى أن "هاربون" هي صواريخ موجهة مضادة للسفن تنتجها شركة بوينغ.

وطلب مكتب التمثيل الاقتصادي والثقافي في تايبيه في الولايات المتحدة شراء 60 صاروخا من الصواريخ والمعدات ذات الصلة.

ودعت السفارة الصينية في واشنطن رداً على تقارير المبيعات المقترحة في وقت سابق من هذا الأسبوع إدارة بايدن إلى الوقف الفوري لمبيعات الأسلحة إلى تايوان.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية إن مبيعات الأسلحة يمكن أن تؤدي إلى توترات في مضيق تايوان وتخاطر بانتهاك سيادة الصين ومصالحها الأمنية.