النصرة تعدم عشرات المهاجرين في إطار صفقة مع تركيا

قالت مصادر معارضة إن "هيئة تحرير الشام" (النـصرة سابقاً) نفذت حكم الإعـدام بحق 40 مهاجراً مع زوجاتهم، إضافة إلى 10 مســلحين من فصائل أخرى في محافظة إدلب السورية.

وأكد موقع "أوغاريت بوست" أن عمليات الإعدام تمّت في 27 آب المنصرم بشكل سري، مشيراً إلى أسماء المسـ.ـلحين الذين تمّ إعدامهم، وهم:

1 – أبو سليم من مدينة داريا في محافظة دمشق.

2 – أبو أحمد الحلبي.

3 – أبو آدم الرقاوي.

4 – أبو سليم الشامي.

5 – محمد قزعون من محافظة حمص

6 – محمود متور من قرية مصيبين في محافظة إدلب.

7 – شخص آخر من مدينة إدلب لم يعرف اسمه، إضافة إلى 3 مسلحين لم تعرف هوياتهم من أهالي بلدة تل عيد غرب مدينة حلب.

ونقل الموقع عن مصادر، قولها إن عمليات الإعدام تأتي في إطار صفقة بين الهيئة وتركيا، تقتضي بتغيير تموضع الهيئة بنقل نفوذها إلى عفرين، والانسحاب من إدلب، وتسليمها إلى الحكومة السورية ضمن مخطط تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وأشار الموقع إلى أن الذين تمّ إعـدامهم من الرافضين للصفقة، حيث تمّ التخلص منهم بشكل سري لإتمام المخطط المتفق عليه مع تركيا.