الهند تسبق بريطانيا اقتصادياً

تقدمت الهند على بريطانيا في قائمة أكبر الاقتصادات في العالم، حيث احتل الاقتصاد الهندي المرتبة السادسة فيما تراجع البريطاني إلى المرتبة السادسة، بما يمثل ضربة جديدة للحكومة البريطانية التي تكافح لمواجهة صدمة تكاليف المعيشة القاسية في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، الجمعة، أن الهند التي كانت مستعمرة بريطانية سابقة، قفزت إلى المركز الخامس في قائمة أكبر اقتصادات العالم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بحسب بيانات إجمالي الناتج المحلي لدول العالم التي يصدرها صندوق النقد الدولي. كما واصل الاقتصاد الهندي نموه خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأضافت بلومبيرغ أن تراجع ترتيب بريطانيا العالمي يعتبر تطوراً غير مريح بالنسبة لرئيس الوزراء المنتظر اختياره يوم الاثنين المُقبل ليحل محل رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، حيث من المتوقع فوز وزيرة الخارجية ليز تراس على حساب وزير الخزانة السابق ريشي سوناك في انتخابات رئيس الوزراء.

وسيتولى رئيس الوزراء الجديد شؤون البلاد وهي تواجه أعلى معدل تضخم منذ أربعة عقود، بحسب بلومبيرغ، مع ارتفاع مخاطر الركود الاقتصادي الذي يتوقع بنك إنجلترا المركزي استمراره حتى 2024.

في المقابل، من المتوقع نمو الاقتصاد الهندي بأكثر من 7% خلال العام الحالي، بما يعزز مكانته في الترتيب العالمي.