غازبروم توقف ضخ الغاز عن كامل أوربا

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية عن إيقاف ضخ الغاز إلى كامل أوروبا عبر خط "السيل الشمالي - 1"، وأرجعت السبب إلى وجود عطل في التوربين الوحيد الذي يعمل في الخط.

وأوضحت الشركة في بيان عبر "تيليغرام"، اليوم الجمعة، أنه تم إيقاف الخط تماماً، وذلك حتى يتم تصحيح الخلل الذي تم اكتشافه.

وذكرت الشركة أنه تم الكشف عن تسرب للزيت مع خليط من مركب مانع التسرب في منافذ كابلات أجهزة الاستشعار، خلال أعمال صيانة وحدة ضخ الغاز في محطة "بورتوفايا".

وأشارت الشركة إلى أنه تم اكتشاف تسرب في أماكن أخرى أيضاً، وأنه جرى كتابة التقرير حول تسرب الزيت، تم التوقيع عليه من قبل ممثلي شركة "سيمنس" التي تجري الصيانة.

ولفتت الشركة إلى أنه تم تلقي تحذير من الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة، بأن الأعطال والأضرار المكتشفة لا تسمح بالتشغيل الآمن الخالي من المخاطر لمحرك التوربينات.

وأضافت الشركة أن التحذير شدد على أنه من الضروري اتخاذ التدابير المناسبة وتعليق تشغيل التوربينات، بحسب البيان.

وبينت "غازبروم" أنه تم تحديد نفس المشاكل، وهي تسرب الزيت في ثلاث توربينات أخرى، مشيرةً إلى عم إمكانية تصحيح هذه العيوب إلا في المصنع الموجود في كندا.

وكانت "غازبروم" أعلنت قبل أيام، أنها ستوقف ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب "السيل الشمالي - 1" ثلاثة أيام، لضرورات صيانة محطة ضخ رئيسية في الأنبوب.

وأفادت الشركة أنه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، سيتم استنئناف ضخ الغاز بواقع 33 مليون متر مكعب يومياً.

وفي منتصف تموز/يوليو الماضي، أجرت "غازبروم" صيانة لخط أنابيب الغاز "السيل الشمالي - 1"، استمرت حتى 21 من الشهر نفسه.

وانخفضت الإمدادات عبر "السيل الشمالي - 1" في حزيران/يونيو الماضي، من الـ 167 مليون متر مكعب المقررة إلى 100 مليون.

وأرجعت شركة "غازبروم" ذلك إلى أن التوربين الخاضع للصيانة في كندا لم تتم إعادته إلى روسيا بسبب العقوبات الغربية.

وتعتبر موسكو أن عقبات تقنية بسبب العقوبات الغربية تحول دون عمل "السيل الشمالي-1" بكامل طاقته، حيث تشير إلى أن هذه الإجراءات تعد غير عقلانية وتعرقل العمل.