توقيف ( 5 ) أشخاص ومصادرة أكثر من ( ٥٥ ) طن من الأحطاب

في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الثروة الحراجية ومنع التعدي عليها، تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من توقيف خمسة أشخاص في ريف مدينة جبلة وهم المدعوين (ابراهيم . ا)،و(محمد . ا)، و(شفيق . ي)، و(مجد . ي)، و(نزار . ع) وذلك لإقدامهم على قطع الأشجار الحراجية وجمعها ضمن إحدى المزارع في ريف مدينة جبلة والاتجار بها خارج محافظة اللاذقية.

تم مصادرة سيارة شاحنة محملة بالأحطاب المقطعة حديثاً ومصادرة منشـار وكمية كبيرة من الأحطاب الحراجية الموجودة ضمن المزرعة والتي قدرت بحوالي خمسة وخمسون طن.

تم تسليم الأحطاب إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.



وزارة_الداخلية_السورية