حجر صحي على أكثر من 20 مليون شخص في مدينة صينية

دخل أكثر من 20 مليون شخص، الخميس، في حجر صحي في مدينة شينغدو، في جنوب غرب الصين، في وقت تواجه البلاد زيادة في الإصابات بكـوفيد-19.

ويأتي الحجر الصحي في المدينة الصينية بعد إصابة 157 شخص فيها بفيروس كورونا المستجد، حيث أمرت السلطات بإجراء فحوصات على الـ 20 مليون نسمة تقريباً من احتواء التفـ.ـشي.

وقالت بلدية شينغدو إن على الجميع "لزوم منازلهم" اعتباراً من الساعة السادسة من بعد ظهر الخميس، دون تحديد مدّة تطبيق هذا الإجراء.

وستتمكن كلّ أسرة من إرسال شخص واحد يومياً إلى الخارج، للتبضّع ولشراء سلع أساسية، شرط تقديم نتيجة سلبية من فحص "بي سي آر" أُجري قبل أقلّ من 24 ساعة.

وبحسب وكالة رويترز، تواجه الصين منذ أسابيع انتشاراً وبائياً محدوداً من ناحية عدد الإصابات لكنها تطال عدداً كبيراً من الأقاليم الصينية.

وأُرجأت العودة الحضورية إلى المدارس والجامعات في عشر مدن ومناطق على الأقلّ، بحسب رويترز.

وتمارس الصين إجراءات صارمة لمكافحة أي بـ.ـؤرة تفشي في البلاد، فهي تقوم عند رصد إصابات بإغلاقات عامة، وفرض فحوصات شبه إلزامية كلّ 72 أو 48 أو حتى 24 ساعة، إضافة إلى فرض حجر صحي وإغلاق مفاجئ لمصانع وشركات.