طالبان لا تستبعد قيام علاقات مع "إسرائيل"

امتنع متحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان خلال مقابلة تلفزيونية، عن استبعاد إقامة علاقات مع "إسرائيل"، فيما قد يؤشر على تغيير في موقف الحركة المعلن الذي يرفض التطبيع مع الدولة العبرية.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرة أمس إن "سياستنا هي اننا نريد حلاً للمشاكل عبر الحوار والتفاهم، ومع الجميع. من لديه مشكلة ويريد حل مشكلة فنحن مستعدون تماماً".

وعندما سأله المذيع عما اذا كان ذلك يشمل "إسرائيل"، ردّ نعيم قائلاً "ما هي مشكلتنا مع إسرائيل؟".

وأضاف انه "قد يأتي احدهم في المرة القادمة ليسأل ما اذا كنا مستعدين للحوار مع "المريخ.. ثم ماذا؟ اذا كانت لديك مشكلة مع أحد فأنت تحلها، نحن نريد (الحوار) مع من لديه مشاكل معنا.. مشكلتنا مع من؟".

وحين عاد المذيع وسأله حول ما اذا كانت حركة طالبان ليست لديها مشاكل مع "اسرائيل"، رد نعيم "لا أعرف.. هذا هو الاعلام، هو يأتي بشيء من أقصى الدنيا ويخلطه بالواقع. شئ عجيب وغريب".

وأضاف "نعم نحن قلنا اننا منفتحون على الجميع. على من لديه مشاكل معنا، إذا كان هناك بلد أو شخص لا يوجد له مشكلة معنا، فهل ستسأل عما اذا كنا سنحل مشاكل مع أشخاص لا علاقة لنا بهم؟ اظن هذا غير معقول".

وكان المتحدث باسم الحركة سهيل شاهين خلال مقابلة مع وكالة سبتوتنيك في أيلول الماضي، حيث شدد على أن "طالبان لن تقيم أية علاقات مع "اسرائيل" وتريد ذلك مع الدول الاخرى.

وأجرى شاهين مقابلة مع قناة تابعة لهيئة البث الاسرائيلية العام الماضي، لكنه عاد لاحقاً ليعلن انه لم يكن يعلم أن القناة إسرائيلية.