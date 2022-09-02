محاولة اغتيـال فاشلة لنائبة رئيس الأرجنتين

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن شرطة الأرجنتين ألقت القبض على رجلٍ لإقدامه على تصويب سـلاح باتجاه نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر أثناء عودتها إلى منزلها.

وبثت حسابات على تويتر عدة صورة لهذا الشخص خلال تصويبه سـ.ـلاحاً باتجاه رأس كريستينا كيرشنر أثناء خروجها من سيارة كانت تقلها إلى منزلها.

وقالت الوكالة الفرنسية إن المهاجم قام بوضع خمس طلقات في المسدس بشكل خاطىء، وعند التنفيذ لم يطلق السـلاح أياً منهم.

بدوره، قال وزير الأمن في الأرجنين انيبال فيرنانديز في بيان صحفي مقتضب: "الآن يجب تحليل الوضع من جانب طاقم الشرطة العلمية لتحليل بصمات أصابع هذا الشخص".

والخميس الماضي، شهدت مدن عدة في الأرجنتين مسيرات لدعم نائبة رئيس الأرجنين كريستينا كيرشنر بما في ذلك تجمع بالقرب من منزلها في بوينوس آيرس، بعدما طلبت النيابة خلال الأسبوع الجاري حكماً بالسجن بحقها في قضية فساد.

وأعلنت حركات أو أحزاب مقربة من حكومة يسار الوسط عن مزيد من التجمعات في الأيام المقبلة، تحت شعار "الشعب يدافع عن كريستينا".