60 ألف سوري بلا كهرباء نتيجة قـصف تركي على ناحية تل تمر بالحسكة

قصفت القوات التركية ناحية تل تمر في ريف الحسكة الشمالي بالقـذائف، ما أدى إلى خروج محطة الكهرباء في المنطقة عن الخدمة، نتيجة تضرر الخطين المغذيين للمحطة.



وقالت مصادر في الحسكة أمس الخميس إن التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن الناحية وريفها، حيث يقطن 60 ألفاً بينهم نسبة كبيرة من المهجّرين.

وأضافت المصادر أن القصف التركي طال قرى الطويلة وتل طويل والعبوش مخلفاً أضرارا مادية، دون ورود معلومات عن إصابات بين السكان حتى الآن.

بدوره، قال مدير عام شركة كهرباء الحسكة أنور عكلة إن القصف تسبب بضرر في خط 66 ك.ف المغذي لمحطة تل تمر، إضافة إلى خط فرعي آخر.

ووفق مصادر متابعة من دائرة الكهرباء، فإن هذه المرة الـ 28 التي يتسبب قصـف القوات التركية بقطع الكهرباء عن الناحية بعد استهداف شبكات التيار بشكل مباشر.