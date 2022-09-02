بعد العـدوان الإسرائيلي.. مطار حلب بالخدمة اعتباراً من هذا اليوم

كشف بيان صادر عن وزارة النقل السورية أن كوادر الوزارة تواصل إصلاح الأضرار الناجمة عن العـدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي، لإعادته إلى الخدمة بشكل كامل بدءاً من اليوم الجمعة.

وقال البيان إن "الكوادر الفنية في المؤسسة العامة للطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع الشركات الوطنية المختصة تتابع ترميم وإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي ليلة الأربعاء".

وتابع: "تكثف الكوادر كل جهودها لاستئناف تشغيله ضمن إجراءات السلامة والآمان وتأمين هبوط وإقلاع الطائرات وتخديم المسافرين وعودته بشكلٍ كامل للخدمة بدءاً من اليوم الجمعة 2-9-2022 (12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي) دون أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة كالمعتاد".

أما بالنسبة لمطار دمشق الدولي، فأكدت الوزارة أن الاعتداء الإسرائيلي لم يؤثر على عمل المطار، وهو مستمر في تقديم وتخديم حركة الملاحة الجوية بشكلٍ طبيعي، مشيرة إلى أن "التوقف أصاب فقط بعض التجهيزات في المطار".

وكانت طائرات إسرائيلية من نوع إف -16 نفذت 8 غارات على مطاري حلب ودمشق الدوليين، ليلة الأربعاء - الخميس، بحسب بيان من مركز المصالحة الروسي في سوريا.

وقال مصدر عسكري سوري في بيان إلى القصف الإسرائيلي تسبب بأضرار مادية في المطارين.