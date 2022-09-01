تركيب 100 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية في عدد من شوارع دمشق

تنفذ ورشات مديرية الإنارة في محافظة دمشق بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة أعمال تركيب 100 جهاز إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في عدة مناطق بدمشق ضمن خطة المحافظة للاعتماد على الطاقة البديلة في إنارة الشوارع.

مدير الإنارة في المحافظة المهندس وسام محمد بين أن الورشات باشرت تركيب الأجهزة بمناطق الميسات وتقاطعي برنية والجسر الأبيض ودوار الروضة وساحة السفارة الباباوية وطريق الربوة وجانب مشفى الاطفال والطريق المؤدي من ساحة المواساة باتجاه ساحة الجمارك وساحة الشهبندر.

وأشار محمد إلى أن الأجهزة قدمتها إحدى الشركات الخاصة في إطار التعاون والعمل التشاركي مع المحافظة مؤكداً أهمية التوجه نحو الطاقات البديلة التي تعد الطاقة الشمسية ‏أبرزها لتقديم طاقة نظيفة وداعمة لشبكات الكهرباء الحكومية.

البعث