قتلتها بحجة طرد الجن من جسدها

عند تمام الساعة الخامسة فجراً من تاريخ 30/8/2022 ورد إخبار إلى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق بوجود جثة لأمرأة بالعقد السادس من العمر مقتولة ضمن أحد المنازل في ناحية كفربطنا بريف دمشق.

على الفور توجهت دوريات من الفرع مع الأدلة الجنائية وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي إلى المكان لمتابعة حيثيات الجريمة وإجراء التحقيقات اللازمة.

ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي بريف دمشق من التوصل إلى هوية الفاعلتين وهما ابنة شقيقة المغدورة المدعوة (ف ،أ) تولد 1998 وابنة المغدورة المدعوة (ب ،ج ) تولد 2001 ، وتم إلقاء القبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترفتا بقيامهما بطـ.عن المغدورة ( ربيعة ، ا ) عدة طعنات بالسكاكين وقـ.تلها بحجة طرد الجن من جسدها .

تم مصادرة أدوات الجريمة وما زالت التحقيقات مستمرة وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص لتنالا جزائهما العادل.

وزارة الداخلية السورية