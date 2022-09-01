روسيا تفرض عقوبات على مسؤولين كنديين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، عن إدراج 55 مواطناً كندياً في "قائمة الحظر"، رداً على العقوبات المفروضة على روسيا.

وجاء في بيان الخارجية: "فيما يتعلق بالعقوبات الجديدة التي فرضها النظام الحاكم لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على مواطنين روس، انطلاقاً من سياسته المرتبطة بالروسوفوبيا (معاداة الروس)، تم حظر الدخول إلى روسيا الاتحادية، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، بالنسبة لـ 55، من العسكريين رفيعي المستوى، وسياسيين وشخصيات اجتماعية، كندية".

وكانت كندا قد فرضت عقوبات كثيرة مست سياسيين وعسكريين وشركات روسية، بما فيها حظر عدد من الشخصيات من دخول كندا، الشيء الذي ردت عليه روسيا بشكل مماثل.

ويأتي ذلك تزامنا مع العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا منذ الـ24 من شباط الماضي، بهدف حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من بطش التشكيلات الأوكرانية المسلحة المتطرفة.