2.3 مليار دولار قيمة صادرات سويسرا من الساعات..!!

تشهد صادرات الساعات السويسرية ازدهارًا خلال الفترة الحالية، حيث تحقق كل ساعة سعرًا أعلى بكثير من ذي قبل حيث تشهد الصناعة انتعاشًا قويًا في الطلب، خاصًة مع انتعاش مبيعات التجزئة العالمية

ارتفعت صادرات الساعات السويسرية بنسبة 8.3% في يوليو مقارنة بنفس الشهر في عام 2021 لتصل إلى 2.2 مليار فرنك سويسري ما يُعادل نحو 2.3 مليار دولار، وفقًا لاتحاد صناعة الساعات السويسرية، ويشكل ذلك أعلى قيمة لصادرات الساعات السويسرية منذ أداء قياسي في أكتوبر 2014.

في العام الماضي، بلغ العدد الإجمالي للساعات المصدرة من سويسرا 15.7 مليون قطعة، بزيادة قوية بلغت 14.2% من حيث القيمة مقارنة بالعام السابق.

كانت صادرات الساعات السويسرية في عام 2021 أعلى مما كانت عليه في عام 2019 قبل كورونا، حيث بلغت مبيعاتها 22.1 مليار فرنك سويسري العام الماضي، وبالتالي، يبدو أن صناعة الساعات السويسرية في وضع أقوى مما كانت عليه قبل تفشي جائحة كورونا.