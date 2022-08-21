اقتراب التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسـرائيل"

كشف مصدر رسمي لبناني، أن لبنان و"إسـرائيل" اقتربا من التوصل إلى اتفاق، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقال المصدر في تصريحٍ لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسـرائيل".

وأضاف المصدر: "تبلغنا بأن الجواب الذي سيحمله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين من الجانب "الإسر ائيلي" رداً على المقترح اللبناني إيجابي، وهو عائد قريباً إلى بيروت".

وأشار المصدر إلى أن شهر أيلول/سبتمبر المقبل سيشهد الحسم في ملف ترسيم الحدود البحرية.

وفي وقت سابق، أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أنه لا للتنازل أو المساومة على ثروة لبنان النفطية، أو التطبيع عبر شركة دولية، مشدداً على أن لبنان يريد حقل "قانا" كاملاً.

واعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في حزيران/يونيو الماضي، أن لبنان قدم الحد الأقصى من أجل إنجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بينه وبين "إسـرا ئيل".

وبدأت المفاوضات بين لبنان و"إسـرا ئيل" لترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية في عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لحوالي 860 كيلومتراً مربعاً من المياه.

لكن لبنان عدل العرض ليشمل 1430 كيلومتراً مربعاً إضافياً يشمل جزء من حقل_غاز_كاريش، الذي تطالب به "إسرائيل" بالكامل وترفض مناقشة شروط لبنان حوله.

وكانت منطقة التفاوض تقتصر في البداية على مساحة بحرية تصل إلى نحو 860 كيلومتراً مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بموجب خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.