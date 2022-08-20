الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء القبض على قاتل جوى استنبولي

20-08-2022

الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء القبض على قاتل جوى استنبولي

كشفت وزارة الداخلية السورية وعبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تفاصيل إلقاء القبض على قـاتل الطفلة جوى في حمص.

وقالت إنه «من خلال التحقيقات التي أجراها فرع الأمن الجنائي في حمص بجريمة قتل الطفلة جوى وبالبحث والتحري وتتبع الأدلة والقرائن تم التوصل إلى معرفة القاتل وتبين أنه يدعى ( مدين الأحمد) وإلقاء القبض عليه بتاريخ 16/8/2022».

وأضافت «بالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على استدراج الطفلة إلى منزله بتاريخ 8/8/2022 كونه من الجيران والاعتداء عليها وقتلها، ثم قام بوضعها بأكـ.ـياس قمامة ورميها ليلاً في حاوية القـمامة بذات الحي».

وختمت بيانها بالقول إنه «سيتم تقديم القـ.ـاتل إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل».

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