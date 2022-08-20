موازنة السعودية تعادل إجمالي موازنات 9 دول عربية

توقع البنك الدولي في تقرير أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 5.9% بشكل عام في العام الجاري 2022.

وتوقع بأن تشهد فوائض مالية وخارجية قوية بفضل المكاسب المتوقعة من قطاع الهيدروكربون وغير الهيدروكربون،.

وتتوقع السعودية إنفاق 255 مليار دولار في السنة المالية 2022، بانخفاض قدره 8.1 في المئة على أساس سنوي.

وتخطط أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم لاستثمار أكثر من 3.2 تريليون دولار في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2030 كجزء من استراتيجيتها الأوسع لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، لتصبح مركزاً للخدمات اللوجستية والتمويل الإقليمي.

وبالمقارنة، توقعت 9 دول عربية، وهي الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان والكويت وتونس والأردن ولبنان وسوريا، إنفاقًا مجمعاً بنحو 224 مليار دولار لعام 2022