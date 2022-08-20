8 قتلى بهجوم لحركة الشباب الإسلامية على فندق بمقديشو

قتل 8 أشخاص على الأقل جراء هجوم شنه متطرفون في "حركة الشباب" على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو.



وأضاف عبد القادر أن "قوات الأمن أنقذت عشرات المدنيين، بينهم أطفال كانوا محاصرين في المبنى".

واقتحم جهاديون من حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، فندق الحياة مساء أمس الجمعة، وهم يطلقون أعيرة نارية وقنابل. ولا يزال المهاجمون مختبئين في الفندق حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وسمع أزيز رصاص ودوي انفجارات متقطعة في المنطقة.

ويعتبر هذا أكبر هجوم تشهده العاصمة الصومالية منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في مايو. وتجمع عشرات الأشخاص ليل الجمعة السبت أمام المبنى لمحاولة الحصول على معلومات عن أقاربهم.

وقال أحد هؤلاء ويدعى، مودي علي: "كنا نبحث عن أحد أفراد عائلتي (...) فهو محاصر داخل الفندق". وأضاف "تم تأكيد وفاته وكذلك وفاة ستة أشخاص آخرين، بينهم اثنان أعرفهما".

المصدر: أ ف ب