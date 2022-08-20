20-08-2022
إطلاق رخصة مزاولة مهنة التعليم
أكد مدير مركز التقويم والقياس التربوي الدكتور رمضان درويش لبرنامج كلام صافي مع صافي قبرصلي عبر إذاعة أرابيسك أنه سيتم إطلاق رخصة "مزاولة مهنة التعليم"
حيث سيتوجب على الخريجين الجدد الحصول عليها حتى يتم السماح لهم بمزاولة المهنة،وذلك بعد تجاوزهم امتحان يتضمن أسئلة وفق نظام الأتمتة،لافتاً إلى أن من لاينجح في الامتحان سيخضع لدورة تدريبية،مؤكداً أنه لن يتم تنفيذ هذا المشروع في العام الحالي ولن يكون بشكل مادي لكن في المستقبل ربما يترتب أعباء مادية للحصول على الرخصة لمن لا يمتلك إجازة جامعية ويريد أن يحصل عليها للتعليم في المدارس الخاصة أو خارج البلد.
أرابيسك
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