تاجر دمشقي يطيح بمدير الاستعلام الضريبي

بعد اتهامات بـ”إساءة استغلال السلطة”.. إعفاء مدير الاستعلام الضريبي في وزارة المالية أعفى وزير المالية السوري كنان ياغي رئيس الاستعلام الضريبي في الإدارة المركزية لوزارة المالية غيث عبود.

وكلف معاونه عبد الرحمن محمد الرفاعي بتسيير أمور المديرية ، إضافة لعمله معاوناً للمدير في مديرية الاستعلام الضريبي.

وبينت مصادر مطلعة أن الإعفاء سببه شكوى تقدم بها أحد تجار دمشق تتضمن اتهامات بسوء استغلال السلطة. وأضافت المصادر أن التحقيقات مستمرة.

وتتمتع مديرية الاستعلام الضريبي بصلاحيات كبيرة مكنت عناصرها من مداهمة المحلات التجارية وتفتيشها بهدف “مكافحة التهرب الضريبي”.

وكانت وزارة المالية قد أطلقت، أواخر العام الماضي، حملة واسعة لملاحقة المتهربين من الضرائب.

ونفّذت لجنة التكليف الضريبي حينها، جولة على المنشآت الصناعية في مدينة الشيخ نجار لصناعية بحلب، وسجّلت العديد من الضبوط بمبالغ مالية تُقدّر بالمليارات لاستيفائها ضمن مهلة محدّدة.

ومن بين الصناعيين الذي طالتهم الحملة، هشام دهمان الذي رد على القرار بإغلاق منشأته.

وتوفـي دهمان في آب من العام الماضي بعد فترة قصيرة من مطالبته بدفع مبالغ بمليارات الليرات السورية كضرائب.

وقالت وسائل إعلام وصفحات محلية إن مدير شركة دهمان لصناعة المنتجات البلاستيكية، هشام دهمان توفي نتيجة أزمة قلبية تعرض لها عقب مطالبته بدفع مبالغ كبيرة.

وكان دهمان قد أعلن في شهر حزيران الماضي عن إغلاق معمله بالمدينة الصناعية في الشيخ نجار بعد أن طالبته لجنة من المالية بدفع عدة مليارات كضرائب.

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