طفلات يتم إسعافهن إلى المشافي بفستان العرس ليلة الدخلة!!

أكد رئيس الشعبة النسائية في مشفى التوليد والأستاذ في جامعة دمشق د. مروان زيات وجود حالات نادرة لفتيات تزوجن وحملن في سن 12—13، لافتا إلى وجود مخاطر صحية كبيرة جراء الزواج دون سن 20 وهي ارتفاع التوتر الشرياني، وارتفاع الضغط، كما يمكن أن تصل لوفاة الأم أو الجنين، فضلا عن فقر الدم، أو الخداج، أو ولادة جنين ميت، أو ناقص وزن، من هذه الحالات تحدث الطبيب عن طفلة بعمر 11 عاما كانت حامل على وشك الولادة!!، لكن بسب عدم التناسب بين رأس الجنين وحوض الأم كونها لازالت طفلة، تم اللجوء لعملية قيصيرية.

وأشار د. زيات إلى أنه من أبرز الممارسات الخاطئة جراء الزواج في سن مبكر هي حدوث تمزق عقب الجماع الأول، لافتا إلى وجود فتيات يتم إسعافهن “بفستان العرس” بسبب سوء الممارسة التي قد تسبب تمزق المستقيم أو تمزق المثانة، جراء عدم التلاؤم الذي يكون غير نامي بسبب صغر سن الزوجة “الطفلة”، منوها إلى أن بعض الحالات قد تنته بالوفاة جراء النزيف، ومنها حالة قديمة حدثت قبل عشرين سنة تقريبا لسيدة توفيت في ليلة العرس بسبب النزيف المستمر جراء سوء الممارسة.

كما تحدث أستاذ جامعة دمشق إلى أن نسبة الزواج دون سن 20 لا زالت قليلة في سورية، علما أنها تزداد في المناطق الفقيرة بسبب اعتبار الأهل أنهم ” يتخلصون من إعالة الفتاة”، معتبراً أن هناك خطورة عالية على الحمل على الأم والجنين عند الزواج دون هذا السن، وقد تصل في بعض الأحيان للوفاة كون الجهاز التناسلي لدى الفتاة يكون غير ناضج,



ميلودي