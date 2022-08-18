تغيير أسئلة امتحان جامعي ورسوب جميع الطلبة!

تفاجأ الدكتور سومر برغل عضو الهيئة التدريسية في جامعة تشرين كلية التربية صباح اليوم الخميس ١٨/٨/٢٠٢٢ بتغير أسئلة مقرره في دبلوم التأهيل التربوي (تعليم مفتوح) قبل الامتحان ليعلم بتغيرها من طلابه.

ونشر استاذ مقرر "القياس والتقويم" في دبلوم التأهيل التربوي (تعليم مفتوح) عبر حسابه الشخصي فيسبوك: "إن الساكت عن الحق شيطان أخرس"

كأي دكتور بذلت جهدا في وضع أسئلة المقرر وسلم للتصحيح, لأتفاجئ بأن إدارة الكلية قد وضعت أسئلة من خارج المحتوى.

"٩٠ درجة من محتوى محذوف"

ويتساءل برغل ما ذنب الطالب؟ ولماذا لم يكتب في نهاية الأسئلة اسم وتوقيع الشخص الذي قام بوضع الأسئلة التي جاءت من خارج المقرر؟ ولماذا لم يتم الرجوع بذلك ل استاذ المقرر؟

ولم تمض نصف ساعة على بداية امتحان مقرر "القياس والتقويم" حتى بدأ الطلاب بالخروج من قاعة الامتحان بعد الصدمة الكبيرة التي تلقوها بأسئلة مقررهم التي جاءت من خارج المحتوى المطلوب لتكون نتيجة الامتحان فورية وتدخل سرعة صدورها رقما قياسيا , حيث حصل طلاب المقرر على علامة صفر للمادة.

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فلا حول لهم ولا قوة في قرارات لا علاقة لمصلحة الطالب بها.

ويبقى السؤال ماذا بعد في فساد التعليم والإدارة في بلدنا؟

خلود عيوش