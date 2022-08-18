معمل سكر تل سلحب يتسبب بنفوق الأسماك

نفى مربو أبقار بمنطقة الغاب ما يتردد ويشاع في مواقع التواصل الاجتماعي، عن نفوق رؤوس أبقار شربت مياهاً ملوثة بنواتج معمل سكر تل سلحب وفضلاته، التي ترمى بسرير نهر العاصي. وبيَّنَ عدد منهم، أنهم لم يسمعوا بذلك، إلا منا نحن الذين تواصلنا معهم لنتأكد من صحة الخبر، وما يتداول على الصفحات الزرقاء!.

ومن جانبه بيَّن المحامي فارس سعيد وهو صاحب فيديو ينذر بكارثة بيئية بمنطقة الغاب بسبب تدفق فضلات معمل السكر في العاصي، أنه لا يوجد نفوق بالأبقار أو الماعز بمنطقة الغاب نتيجة شربها من تلك المياه.

وأوضح أن بعض الأهالي ورَّدوا ما لديهم من رؤوس أبقار وماعز لتشرب من المسيلات المائية القريبة، فشربت ولكنها لم تستسغ المياه ولم تكرر المحاولة مرة أخرى.

وكشف سعيد أن المياه ملوثة في كل منطقة الغاب بدءاً من مصب معمل سكر تل سلحب فيه، ودعا لحماية المياه من التلوث، حرصاً على البيئة والزراعة من التدهور. ولفت إلى أن ما حدث من تلوث بيئي بمنطقة الغاب، منذ سنوات طويلة ويحدث اليوم هو جريمة كبرى يجب محاسبة المسؤولين عنها.

وبيَّنَ مدير الثروة الحيوانية بالهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب الدكتور مصطفى عليوي ، أنه لم يسجل لتاريخه نفوق أي مواشٍ نتيجة الشرب من المياه بالمنطقة.

وأوضح أن الهيئة لم تبلغ من أي مربٍّ أو فلاح بنفوق مواشيه، وأن الأقسام الحقلية لم تسجل أي نفوق من هذا النوع.

ولفت إلى أن الثروة السمكية تأثرت بتلك المياه الناتجة عن معمل سكر تل سلحب، في المصرف B وقد شوهد ذلك بالعين المجردة، حيث تم توثيق نفوق أعداد كبيرة من الأسماك.

ومن جانبه، بيَّنَ مدير فرع المنطقة الوسطى للثروة السمكية محمود عيسى لـ«الوطن»، أن فريقاً فنياً مشتركاً من الفرع والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، كشف على صبيب المعمل في سرير النهر، وتبيَّنَ نفوق بالأسماك في المصرف B، وهي من الإصبعيات التي توجد بشكل طبيعي بالنهر.

وأوضح أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لتدارك الأمر، وإجراء ما يلزم في معمل السكر لمعالجة صبيبه فنياً بمحطة معالجة قبل تدفقه بالنهر.

الوطن