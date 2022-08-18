وفاة عامل خياطة بعد سحق رأسه بخزان شودير

توفي شخص وأصيب اثنان آخران جراء انفجار خزان شودير في شركة خياطة بالمنطقة الصناعية بالعرقوب في حلب.

وفي التفاصيل التي أوردها فوج إطفاء حلب، سمع دوي انفجار صباح اليوم في “شركة الجميل للخياطة” التي تحوي ماكينات الخياطة وشودير للكوي.

وبين الفوج أن سبب الانفجار هو خطأ فني وخلل في صمام خزان الشودير أدى لحبس الضغط داخل خزان الشودير، ما أدى إلى انفجاره واندفاعه بقوة للجهة الأخرى من الصالة مسافة 20 متراً تقريباً.

واستقر الخزان المندفع على طاولة أحد العاملين، حيث انحصر رأسه بين الخزان والجدار ما أدى لتهشم وسحق رأسه بالكامل ووفاته على الفور.

وتسبب الانفجار الذي لم يولد أي حريق، بإصابة عاملين آخرين ببعض الحروق الحرارية والرضوض.