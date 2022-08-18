اعتباراً من يوم غد الجمعة.. الحرارة تعاود انخفاضها

أفادت الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة في سوريا ستبقى أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الخميس، يكون صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المناطق الساحلية وسديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والمساء والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحول طقس غداً الجمعة، ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستميل للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية والطقس يكون صيفي حار نسبياً وصحو بشكل عام غائم جزئياً على المناطق الساحلية وسديمي مغبر حار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

بدورها، صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، أوضحت أن درجات الحرارة اعتباراً من يوم غد، وحتى أغلب أيام الاسبوع القادم، تسجل بمنتصف الثلاثينات بشكل عام في دمشق والمحافظات الداخلية نهاراً، فيما تسجل المناطق الشرقية من سوريا ما بين 38-39 درجة، والمناطق الساحلية ما بين 30-31 درجة.

وكان المتنبئ الجوي جعفر يوسف، توقع أن تعاود الحرارة انخفاضها التدريجي بدءاً من يوم غد الجمعة وحتى منتصف الأسبوع المقبل، لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، بما يقارب 1 إلى 3 درجات، لتسجل 37 درجة نهاراً، مبيناً أن الأجواء تبقى مقبولة ولطيفة ليلاً لتسجل ما يقارب 22 درجة.

وتشير التوقعات الأخيرة إلى أنه اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي مجدداً فوق جميع المناطق السورية، بحسب ما قاله المتنبئ الجوي جعفر يوسف .