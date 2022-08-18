18-08-2022
إقلاع تجريبي لضواغط معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى
بدأت الشركة السورية للغاز عمليات الإقلاع التجريبي للضواغط ضمن مشروع الضواغط الغازية في مديرية استثمار غاز جنوب المنطقة الوسطى.
وحسبما ذكر تقرير، يتضمن المشروع تركيب أربعة ضواغط دورانية مقادة بعنفات غازية استطاعة كل منها 10 ميغا.
ويهدف المشروع إلى رفع مردود الحقول الغازية الموصولة إلى معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى.
وتشير التوقعات أن المشروع سيساهم بزيادة الإنتاج بحدود 500 ألف متر مكعب من الغاز يومياً إضافة للمنتجات المترافقة معها من غاز منزلي وسوائل هيدروكربونية ليتم وضعها في الاستثمار خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وتبلغ تكلفة المشروع 80 مليون يورو و2 مليار ليرة سورية لعمل مر بعدة مراحل وواجه الإجراءات الاقتصادية الجائرة على قطاع النفط والغاز.
المصدر: سانا
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