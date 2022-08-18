اغـتيال الشيخ فادي العاسمي أبرز قيادات المعارضة بدرعا

اغتال مسلحون مجهولون، الثلاثاء 16/8/2022، الشيخ “فادي العاسمي”، في مسقط رأسه مدينة “داعل” بريف درعا الأوسط، بعد سنوات حضر فيها اسم الشيخ مفاوضا سياسيا ومقاتلا شارك في العديد من المعارك جنوبي سوريا.

وقالت مصادر اعلامية محلية إن مسلحين أطلقوا الرصاص على الشيخ “العاسمي”، ما أدى لمقتله على الفور.

وأضافت المصادر أن “العاسمي” تعرض لمحاولة اغتيال في شهر آذار/مارس عام 2020، أثناء ذهابه إلى مدينة “طفس” لإلقاء خطبة الجمعة، لكنه لم يصب بأذى، وأكدت أن “العاسمي” رفض مغادرة إقامته متنقلا بين مدينتي “داعل وطفس”.

وشغل “العاسمي” العديد من المناصب في المعارضة السورية، حيث ساهم في تأسيس المجلس العسكري بدرعا وجيش “الثورة” كبرى تشكيلات “الجبهة الجنوبية، وجيش “المعتز”.

وإلى جانب العمل العسكري، كان “العاسمي” عضوا في “هيئة الإصلاح في حوران” وشارك في الكثير من المفاوضات مع السلطات السورية بعد سيطرتها على الجنوب السوري كأحد وجهاء حوران.