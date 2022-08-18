محمد بن سلمان يتصل بملك الأردن وولي عهده بعد ارتباط الأخير بفتاة سعودية

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا بولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وذلك بعد إعلان خطوبته من فتاة سعودية.

ونشر بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، صورة للأمير محمد بن سلمان والأمير الحسين بن عبد الله، بتعليق قال فيه: "سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بسمو ولي عهد الأردن هنأه خلاله بمناسبة خطوبته"، معبراً عن "صادق الدعوات لسموه بالتوفيق والحياة السعيدة".

كما أجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً، مساء أول أمس الثلاثاء، بالملك عبد الله الثاني ملك الأردن، هنأه خلاله بمناسبة خطوبة نجله الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وهنأ حساب الديوان الملكي الأردني على "تويتر" الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، بخطوبته من رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف، بحضور الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبد الله.

وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة آل سيف، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

