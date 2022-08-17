أميركا ترسل ثاني ناقلة نفط محملة نحو 570 ألف برميل إلى ألمانيا

17-08-2022

أميركا ترسل ثاني ناقلة نفط محملة نحو 570 ألف برميل إلى ألمانيا

غادرت ناقلة Ice Prentiss المحملة بشحنة من الخام الأميركي الثقيل من ساحل ولاية لويزيانا  الأميركية  متوجهة إلى ميناء "روستوك" الألماني على بحر البلطيق.

وجاء في خبر نقلته cnbc عربية أن الولايات المتحدة قد أرسلت ثاني ناقلة محملة بشحنة من النفط من حقل بحري في خليج "مكسيكو" الأميركي إلى ألمانيا، وذلك في إطار جهود برلين للاستغناء عن الخام الروسي.
وحسب الخبر فتقدر حمولة هذه الناقلة بنحو 570 ألف برميل من النفط الأميركي وسوف تصل إلى وجهتها بحلول 30 آب الحالي .

تجدر الإشارة إلى أن الناقلة الأولى قد أفرغت حمولتها من الخام الأميركي في ميناء "روستوك" في وقت سابق هذا الشهر. 

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