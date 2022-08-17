الغاز في ألمانيا يكفي ل ٣ أشهر

كشفت وكالة “بلومبرغ” أن ألمانيا ستظل تعاني من أجل الحصول على وقود كافٍ لتجاوز الشتاء القادم.

“كلاوس مولر”، رئيس الاتحاد الفيدرالي للطاقة، وفي تصريح للوكالة، قال إنه «حتى في حال تمكنت مخزونات الغاز في أن تكون ممتلئة بنسبة 95% بحلول تشرين الثاني، فإن ذلك سيغطي فقط نحو شهرين ونصف الشهر من التدفئة والطلب الصناعي، إذا قطعت روسيا الإمدادات تماماً».

وكشف مولر أن «الخزانات ممتلئة حالياً بنسبة 77%، وذلك قبل أسبوعين من الموعد المحدد».

وألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، تسابق لملء مخزونها الشتوي، بعد أن خفضت موسكو بشكل كبير التدفقات على خط أنابيب “نورد ستريم” الرئيسي، مما أدى إلى تفاقم أسوأ أزمة طاقة في أوروبا منذ عقود والتي يبدو أنها ستستمر حتى العام المقبل.

وحثت الحكومة على خفض الاستهلاك، وفرضت هذا الأسبوع ضريبة على استخدام الغاز.

ويبلغ تدفق الغاز الروسي عبر نورد ستريم حالياً نحو 20% فقط من طاقته، مما دفع ألمانيا إلى التحذير مراراً وتكراراً من إمكانية قطع الإمدادات تماماً.