استعادة العلاقات التركية_ الإسرائيلية

17-08-2022

استعادة العلاقات التركية_ الإسرائيلية

أعلنت "إسرائيل" وتركيا استعادة علاقاتهما الدبلوماسية بالكامل، إضافة إلى عودة سفراء البلدين إلى تل أبيب وأنقرة. 

وتستأنف العلاقات بعد أكثر من عقد من التوتر بين الدولتين إثر مداهمة قافلة بحرية تركية كانت متجهة إلى قطاع غزة في عام 2010. 

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من هذا الشهر، إن "استعادة كاملة للعلاقات مع إسرائيل ستمكننا من مساعدة إخوتنا الفلسطينيين". 

ورغم توتر العلاقات منذ سنوات، ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 30% في 2021 ليصل إلى 7.7 مليار دولار.

 

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